'La battaglia di portieri' al campo della Stella domenica 28

E’ il campo della Polisportiva Stella il teatro di “Goalkeeper Battle”, la seconda edizione della battaglia dei portieri. La sfida dei numeri uno è in programma per domenica 28 dicembre con inizio alle ore 9.

Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 16 dicembre. La quota di partecipazione è di 50 euro che comprende l'assicurazione e la maglia dell'evento. Al vincitore di ogni categoria verrà regalato un paio di guanti. Il campo da gioco sarà suddiviso in tanti spazi . Vince chi segna il maggior numero di gol. Tante accese sfide di abilità nel tiro da un lato e intuito e riflessi sulla linea di porta dall’altra che animeranno una giornata speciale all'insegna del divertimento e della sana competizione.

L’appuntamento è aperto ai giocatori – maschi e femmine – di tutte le età. La manifestazione è curata dall’ Asd Goalkeeper School Valerio Curci, la scuola di portieri a Lucera creata da Valerio Curci (ex portiere professionista) in collaborazione con l'ex compagno di squadra Pasquale Castelgrande, con cui ha deciso di portare in Romagna questa esperienza. Entrambi sono in possesso del patentino Figc di allenatore dei portieri per dilettanti e settore giovanile. In Primavera la coppia ha organizzato una due giorni di grande successo al Garden denominata "Un tuffo nel divertimento".

La locandina dell'evento

CHI E’ CURCI Curci è un ex portiere che ha militato anche in serie C a Foggia, dove ha fatto la trafila del settore giovanile, e a Melfi, poi serie D Manfredonia, Venosa e Lavello e infine categorie inferiori dove ha vinto dei campionati segnando dieci gol tra punizioni e rigori. Ora Curci si dedica alla formazione di talenti tra i pali, con un programma di allenamento specializzato.

CHI E’ CASTELGRANDE A Venosa in serie D con Curci c’era Pasquale Castelgrande, a lungo in quarta serie ed Eccellenza: le altre tappe Genzano di Lucania, Rionero, Tolve e Lavello dove dalla Seconda è salito in Eccellenza prima di trasferirsi in Romagna per lavoro. Qui ha vestito le maglie Colonnella, Murata (San Marino), Morciano, Victoria, Sant'Ermete e ora Corpolò. Proprio nello scorso week end Castelgrande ha parato un rigore e al 95' ha segnato la rete del pareggio su calcio d'angolo.

Per info e iscrizioni: [email protected]. VALERIO: 388-6598139 PASQUALE: 338-1446082