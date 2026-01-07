La Befana dei Vigili del Fuoco a Rimini si sposta all'11 gennaio, dopo le prove sotto la neve
Dopo le prove generali dell'Epifania, sotto la neve, l'iniziativa “pompieri per un giorno” si sposta all'undici gennaio: un opportunità, a Rimini, per vivere una mattinata con i Vigili del Fuoco grazie a "Pompieropoli", un percorso ludico-educativo allestito con la preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco in quiescenza in collaborazione con il Comando Provinciale VVF Rimini.Chi vuole potrà cimentarsi in vere e proprie sfide da pompiere, da emozionanti postazioni come il ponte tibetano e la teleferica. Il culmine della festa sarà l'arrivo spettacolare della Befana, che scenderà in piazza con una discesa acrobatica direttamente da Castel Sismondo, regalando meraviglia e calze a tutti i presenti.