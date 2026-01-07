La Befana dei Vigili del Fuoco a Rimini si sposta all'11 gennaio, dopo le prove sotto la neve

Il culmine della festa sarà l'arrivo spettacolare della Befana

Dopo le prove generali dell'Epifania, sotto la neve, l'iniziativa “pompieri per un giorno” si sposta all'undici gennaio: un opportunità, a Rimini, per vivere una mattinata con i Vigili del Fuoco grazie a "Pompieropoli", un percorso ludico-educativo allestito con la preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco in quiescenza in collaborazione con il Comando Provinciale VVF Rimini.Chi vuole potrà cimentarsi in vere e proprie sfide da pompiere, da emozionanti postazioni come il ponte tibetano e la teleferica. Il culmine della festa sarà l'arrivo spettacolare della Befana, che scenderà in piazza con una discesa acrobatica direttamente da Castel Sismondo, regalando meraviglia e calze a tutti i presenti.



