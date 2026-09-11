“La bella addormentata” al Teatro Galli con il Balletto di Tbilisi

Il 2 dicembre il grande classico di Čajkovskij per la 77esima Sagra Musicale Malatestiana. Prevendite al via sabato 12 settembre

Una fiaba che attraversa i secoli e una delle partiture più amate di Čajkovskij. Sarà La bella addormentata, portata in scena dal Balletto dell’Opera di Tbilisi, il grande appuntamento con la danza della 77esima Sagra Musicale Malatestiana, in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 21 al Teatro Galli. Per lo spettacolo le prevendite prenderanno il via sabato 12 settembre, dalle ore 10 alla biglietteria del Teatro Galli e dalle ore 14 anche online su Vivaticket.

Tratto dalla celebre fiaba di Charles Perrault, La bella addormentata è uno dei capolavori senza tempo del repertorio classico, nato dall’incontro tra la musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij e le coreografie di Marius Petipa. Debuttò il 15 gennaio 1890 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, un balletto che divenne col tempo il canone della danza classica mondiale. Sul palcoscenico del Galli sarà proposto nella nuova versione coreografica firmata da Alexei Fadeechev e Nina Ananiashvili, direttrice artistica dal 2004 del Teatro dell’Opera e Balletto di Tbilisi. Una partitura sinfonica complessa, un’opera d’arte monumentale che celebra l'armonia, la bellezza e la vittoria del bene sulla morte attraverso la perfezione del movimento.



