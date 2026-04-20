La biblioteca Baldini festeggia 12 anni nella nuova sede: un giorno di letture, incontri e laboratori

A Santarcangelo arriva anche il giornalista e scrittore Gigi Riva

Giovedì 23 aprile la biblioteca Baldini festeggia i dodici anni nella nuova sede con un pomeriggio e una serata di letture, laboratori e incontri: dalle letture animate per i più piccoli con le voci di Liana Mussoni e Lidia Ioli all’incontro con Gigi Riva, dagli esercizi di lettura condivisa con i Gruppi di lettura della Baldini fino alle parole di Enrico Pagani con Angela di Giacinto e Marco Giorgi, dai laboratori del SanLab a una serata di giochi da tavolo in collaborazione con il Centro giovani Labo380, gestito dall’associazione Artai.

Le iniziative prenderanno il via alle ore 16,30 in sala Baldini, dove si svolgerà la lettura animata “La Gatta Cenerentola”, racconto liberamente tratto dal sesto passatempo della prima giornata del “Pentamerone”, ovvero “Lo cunto de il cunti” di Giambattista Basile (voci narranti di Liana Mussoni e Lidia Ioli, oggetti di scena Mirella Serafini, ideazione e regia di Liana Mussoni, età consigliata da 5 anni in su).

Alle ore 17 sarà invece il Caffè Roma, in piazza Ganganelli, ad accogliere l’evento “A che punto sei col tuo romanzo? Esercizi di lettura collettiva”: i Gruppi di lettura della biblioteca invitano a festeggiare la Giornata mondiale del libro leggendo insieme alcuni brani tratti da “Le scale di servizio. Introduzione ai libri e alla lettura” di Antonio Baldini.

Alle ore 18,30 in sala Baldini spazio invece alla poesia, con i versi della raccolta “Il mare che ho dentro” di Enrico Pagani letti da Angela Di Giacinto e Marco Giorgi. A seguire, dalle 19 alle 21, il SanLab ospita “Serata DET Live”, una serata insieme ai maker Simone Tomasetti ed Enrico Marchesini con laboratori di Social 3D Printing, AI per il disegno 3D e realizzazione di un display per Casio FZ-1: la partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione al link https://det04.eventbrite.it.

In serata, dalle ore 21 ancora la sala Baldini ospiterà il momento più atteso della giornata: la presentazione di “C’era l’amore a Sarajevo. Un romanzo durante l’assedio” (Mondadori, 2026), il nuovo libro di Gigi Riva, per l’occasione in dialogo con Enrica Serafini.

Sempre a partire dalle ore 21, nelle stanze Saggistica del secondo piano si svolgerà invece “Otium Ludorum”, un appuntamento speciale dedicato ai giochi da tavolo realizzato in collaborazione con il Centro giovani Labo380, gestito dall’associazione Artai.

Per tutte le iniziative l’ingresso è libero fino a esaurimento posti: per informazioni è possibile contattare la biblioteca Baldini al numero 0541/356.299 o alla mail [email protected].