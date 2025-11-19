La Biblioteca di Riccione apre le porte agli studenti: laboratori sul mestiere del bibliotecario

Gli studenti verranno accolti singolarmente dal personale della Biblioteca un giorno a settimana, dalle 9:30 alle 12:30

La Biblioteca comunale di Riccione conferma anche per il 2025-2026 il proprio ruolo di centro propulsore di cultura, formazione e collaborazione istituzionale.

Proseguono anche per l’anno scolastico in corso i laboratori formativi per le classi terze del liceo scientifico A. Volta-F. Fellini di Riccione presso la biblioteca. La proposta riguarda l’attivazione del progetto Fsl - formazione scuola-lavoro - “Il mestiere del bibliotecario”, un percorso che offrirà agli studenti del liceo scientifico una mattinata di formazione dedicata alla scoperta delle diverse attività che compongono la professione del bibliotecario: dalla gestione del patrimonio librario alle tecniche di catalogazione, fino all’organizzazione dei servizi al pubblico. I corsi, già realizzati negli anni passati, rappresentano un appuntamento importante nel panorama delle attività formative, permettendo a molti giovani di conoscere in maniera concreta e coinvolgente gli aspetti teorici e pratici di questa professione.

Gli studenti verranno accolti singolarmente dal personale della Biblioteca un giorno a settimana, dalle 9:30 alle 12:30, nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2026. Un’occasione preziosa per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, sviluppare competenze pratiche e avvicinare le nuove generazioni a un luogo fondamentale per la vita culturale della città.

Il progetto prevede inoltre il supporto tecnico del personale bibliotecario presso la sede del liceo Volta–Fellini per contribuire alla catalogazione e all’ampliamento della biblioteca scolastica, un intervento che rafforza ulteriormente il legame tra l’istituzione scolastica e quella culturale.

Da anni la biblioteca rappresenta un punto di riferimento per la promozione della lettura, con attività rivolte a cittadini di ogni età e con particolare attenzione ai più giovani. Un impegno riconosciuto e apprezzato, che negli ultimi anni si è tradotto in una stretta collaborazione con gli istituti scolastici di Riccione, dalle scuole primarie fino agli istituti superiori.