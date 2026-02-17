La birra protagonista della convivialità in Italia

Oltre 6 gestori su 10 la considerano centrale per pranzi, aperitivi e cene. I dati di AssoBirra

Che sia per pranzi, aperitivi o cene fuori, la birra è protagonista della socialità per milioni di italiani. Secondo l'ultima ricerca del Centro informazione birra di AssoBirra, realizzata con Ipsos Doxa e presentata ieri pomeriggio alla Fiera di Rimini in occasione del "Beer&Food Attraction" 2026, per oltre 6 gestori su 10 (il 62%) la birra è importante per la convivialità nei locali. Un dato che sale al 66% negli hotel e al 64% nei bar e pub serali, fermandosi al 58% nei ristoranti.

A livello geografico emerge una forte differenza: nel Centro Italia l'importanza attribuita alla birra per la socialità raggiunge il 69%, contro il 58% nel Nord e il 61% nel Sud e nelle isole. La bevanda al luppolo accompagna soprattutto i momenti conviviali della giornata: viene scelta principalmente a cena (59%), ma è presente anche all'aperitivo (41%) e a pranzo (41%), mentre il dopocena (19%) resta più rilevante negli hotel e nei locali serali. Cresce, inoltre, la dimensione gastronomica: il 63% dei gestori riferisce che nel proprio locale ci sono clienti che scelgono consapevolmente di abbinare la birra al cibo, quota che sale al 73% nei ristoranti e al 67% nel Centro e nel Sud. Un segnale di evoluzione culturale che avvicina la birra a logiche tradizionalmente associate al vino. L'indagine è stata condotta su un campione di gestori HoReCa rappresentativi per tipologia di locale e area geografica.