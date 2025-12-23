La bocca come chiave della longevità: quando energia, cervello e sorriso sono collegati

Nuovo approfondimento con il dr. Alessandro Rocco Chicone

Il dr. Alessandro Rocco Chicone è fondatore e direttore scientifico delle cliniche dentali Il Mondo del Sorriso, con sedi a San Marino, Senigallia, Riccione e Cesena.

Odontoiatra esperto in implantologia avanzata e grandi riabilitazioni, è ideatore del concept The Longevity Smile e del metodo MDSDF10 – denti fissi in 10 ore, un approccio che integra salute orale, funzione, estetica e benessere a lungo termine.

Da anni il suo lavoro si concentra su un’idea chiave: la bocca non è un compartimento isolato, ma un centro di regolazione fondamentale per l’equilibrio del corpo, dell’energia e della qualità della vita.

Ed è proprio da qui che nasce una riflessione sempre più attuale.

Quando la stanchezza non nasce dal cervello: il ruolo nascosto della bocca nella nostra energia quotidiana

Stanchezza persistente, calo di energia, difficoltà di concentrazione, dolori ricorrenti.

Molte persone convivono ogni giorno con questi sintomi pensando che siano dovuti allo stress, all’età che avanza o a una vita troppo frenetica.

E se la causa fosse più vicina di quanto immaginiamo?

Sempre più evidenze cliniche mostrano come, in molti casi, l’origine di questi disturbi non parta dal cervello o dal sistema nervoso centrale, ma dalla bocca e dal modo in cui mastichiamo.

La bocca come “organo di carico”

La bocca non è solo un insieme di denti destinati a masticare il cibo.

È un vero e proprio organo di carico, un sistema complesso che dialoga continuamente con muscoli, articolazioni, postura e cervello.

Quando la masticazione è equilibrata, il corpo lavora in armonia.

Quando invece è alterata — per mancanza di denti, usure, protesi instabili, malocclusioni o serramento — il corpo entra in una condizione di compenso continuo.

Un compenso che consuma energia.

Masticare male stanca il corpo (e la mente)

Una masticazione inefficiente non influisce solo sulla digestione.

Influisce su:

• consumo energetico costante

• aumento dello stress neuromuscolare

• alterazioni posturali

• difficoltà di concentrazione

• sensazione di affaticamento mentale

Il cervello riceve continuamente informazioni dalla bocca.

Se queste informazioni sono “disturbate”, il sistema nervoso rimane in uno stato di allerta costante, come se qualcosa non fosse mai davvero a posto.

Bocca e cervello: un dialogo continuo

Una masticazione efficace stimola correttamente il cervello, migliora l’ossigenazione, favorisce la lucidità mentale e la capacità di attenzione.

Al contrario, una masticazione sbilanciata può contribuire a quella sensazione di “mente annebbiata” che molte persone descrivono, soprattutto nel pomeriggio o a fine giornata.

Non è solo stanchezza.

È un sistema che lavora male.

Invecchiamento del viso: quando la funzione conta più dell’estetica

Quando i denti si consumano, mancano o non lavorano correttamente, il viso perde supporto.

I muscoli collassano, i tessuti cedono, l’espressione diventa più stanca.

In molti casi, non è l’età a far “invecchiare” il volto, ma la perdita di una corretta funzione masticatoria.

Perché il dolore “non nasce dai denti”

Spesso il dolore percepito come dentale ha origine muscolare o articolare.

La bocca è una delle aree più innervate del corpo e diventa il punto in cui il disagio si manifesta, anche se la causa è altrove.

Curare solo il sintomo significa rimandare il problema.

La visita odontoiatrica orientata alla longevità

Una visita odontoiatrica moderna deve valutare:

• funzione masticatoria

• equilibrio muscolare

• articolazione temporo-mandibolare

• postura

• carichi e usure

• relazione tra bocca e benessere generale

Solo così la bocca diventa parte di una strategia di salute a lungo termine.

Il primo passo concreto

Il primo passo è capire se la propria bocca sta sostenendo o limitando il benessere quotidiano.

La masticazione può essere un alleato potente o un freno silenzioso.

Il Longevity Smile: una nuova visione di salute

Il Longevity Smile non è solo un bel sorriso da mostrare.

È un sorriso che sostiene il corpo, stimola il cervello e accompagna la persona nel tempo.

