La bomba accanto all'auto di ranucci aveva un Kg di esplosivo

Il giornalista:"Contro di me salto di qualità preoccupante"

Un ordigno con circa un chilo di esplosivo posizionato vicino all'auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. È quanto accertato dagli investigatori intervenuti dopo l'esplosione che ha coinvolto le macchine del giornalista e della figlia parcheggiate davanti casa a Pomezia. Ranucci: 'Contro di me un salto di qualità. Ho presentato denuncia. Decine le minacce ricevute'. Numerosissime le reazioni della politica: dalla premier Meloni (che esprime 'piena solidarietà a Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito') ai vicepremier Salvini e Tajani, dal ministro della Difesa Crosetto alla dirigenza Rai. Mentre il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia: 'Rafforzata al massimo la protezione di Ranucci'. Indaga l'Antimafia. (Ansa)