La Camera Penale di Rimini per il Sì alla separazione delle carriere

Campagna referendaria e incontri in città per spiegare ai cittadini le ragioni della riforma e promuovere una giustizia moderna, trasparente e democratica

La Camera Penale di Rimini aderisce al Comitato “Camere Penali per il SÌ”, promosso dall’Unione delle Camere Penali Italiane a sostegno della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere una battaglia storica dei penalisti italiani e di favorire un confronto pubblico consapevole su una giustizia più moderna, trasparente e democratica, nell’interesse di tutti i cittadini.

Attraverso la campagna referendaria, le Camere Penali intendono spiegare in modo chiaro le ragioni del SÌ, racchiuse nel messaggio “Vota SÌ, è giusto!”, che esprime l’idea di un diritto vissuto come strumento di libertà e non di potere. La separazione delle carriere viene presentata come un passaggio fondamentale per rafforzare la terzietà del giudice, aumentare la credibilità del sistema giudiziario e garantire il rispetto delle garanzie costituzionali.

A partire da dicembre, le Camere Penali saranno presenti in 129 piazze italiane, una per ogni realtà territoriale, per incontrare i cittadini e illustrare i contenuti della riforma. A Rimini, gli avvocati penalisti incontreranno la cittadinanza all’Arco d’Augusto il 20 e 21 dicembre, dalle 9:30 alle 13:00, proseguendo poi nei mesi di gennaio e febbraio in altri luoghi della città.

Sabato 20 dicembre alle ore 12:00 è inoltre prevista una conferenza stampa presso il banchetto informativo, occasione di confronto e approfondimento aperta a tutti. Scegliere il SÌ, sottolinea la Camera Penale di Rimini, significa compiere un atto di fiducia nella democrazia e in una giustizia davvero al servizio dei cittadini.