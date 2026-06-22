La Capra del Castello: la sentinella di Montecopiolo

La curiosa storia tra realtà e leggenda raccontata da Leonardo Sacchetta

Da oltre un anno, tra i prati e le rocce di Villagrande, nel comune di Montecopiolo, vive una misteriosa capra solitaria, ci fa sapere il delegato al Parco Sasso Simone e Simoncello Leonardo Sacchetta.

Nessuno sa da dove sia arrivata. Nessuno sa a chi appartenesse. Eppure è diventata parte del paesaggio e della vita quotidiana degli abitanti. Ogni sera, quando il sole tramonta dietro il profilo del Castello di Montecopiolo, la capra risale un impervio dirupo ai piedi dei ruderi dell'antica fortezza. Lì trascorre la notte, al sicuro dai lupi che popolano i boschi circostanti.

Gli abitanti raccontano che, nelle serate limpide, dalle terrazze delle case si possa osservare la sua figura stagliarsi contro il cielo. C'è chi la segue con un binocolo, chi le ha dato un nome, chi sostiene di riconoscere i suoi percorsi abituali.

Ma qualcuno, tra i più anziani, racconta una storia diversa.

Si dice che molti secoli fa, quando il castello dominava il Montefeltro e cavalieri, soldati e viandanti percorrevano queste montagne, una giovane pastorella viveva ai piedi della rocca. Possedeva una capra nera che la seguiva ovunque.

Quando una guerra colpì il castello, la ragazza scomparve e della sua capra non si seppe più nulla. La leggenda racconta che l'animale continuò a tornare ogni notte sulle rocce più alte per attendere il ritorno della sua padrona. Da allora, ogni volta che il castello attraversa un lungo periodo di silenzio, una capra nera riappare tra le sue mura e ne diventa la custode. Per questo alcuni abitanti oggi chiamano l'animale "La Sentinella del Castello".

C'è persino chi sostiene che nelle notti di luna piena la si possa vedere immobile sulla rupe, rivolta verso i ruderi, come se stesse sorvegliando qualcosa di prezioso nascosto sotto le antiche pietre. Vera o falsa che sia, la storia della capra di Montecopiolo è ormai diventata un piccolo fenomeno locale. Un'attrazione spontanea nata dalla natura, dalla curiosità e dall'affetto degli abitanti. E forse è proprio questo il suo fascino: in un'epoca in cui tutto sembra spiegabile, una semplice capra arrivata dal nulla è riuscita a creare una nuova leggenda. Una leggenda che ogni sera si rinnova, quando gli abitanti alzano gli occhi verso il castello e cercano, tra le rocce, la sagoma della misteriosa sentinella di Montecopiolo.