La carica dei 7000 per gli Open Games: lo sport anima il Misano World Circuit

Grande partecipazione tra agonisti, amatori, famiglie e pubblico

Sole e temperature miti hanno favorito una grande partecipazione all’edizione 2026 degli Open Games. La manifestazione multidisciplinare, andata in scena oggi a Misano World Circuit grazie alla collaborazione del Comune di Misano Adriatico e delle associazioni sportive ASD Team Misano, G.S.Eurobike Riccione e Freestyle Riccione ASD, ha fatto il pieno: circa 7.000 i presenti tra atleti, amatori e il numeroso pubblico in tribuna.

Sono stati 1.400 gli iscritti alla quattordicesima edizione della Misano Gp Run, ai quali se ne sono aggiunti altrettanti al via della corsa non competitiva. Una quarantina, invece, gli amatori scesi in pista con mountain bike e bici, un centinaio quelli che si sono cimentati con ai piedi i roller (il più giovane di soli 5 anni), mentre al pomeriggio 180 iscritti hanno preso parte alla gara ciclistica di categoria élite Under 23 Misano 100.

“Gli Open Games stanno crescendo anno dopo anno – il commento dell’Assessore allo Sport del Comune di Misano Adriatico Filippo Valentini -. Come amministrazione teniamo molto a questo evento, che offre la possibilità a tutte le persone di poter entrare in pista per correre o fare una semplice passeggiata o pedalata all’insegna del benessere, della amicizia e dello sport, e siamo sempre aperti a nuove opportunità o evoluzioni. Grazie al Misano World Circuit, alle associazioni coinvolte e a quanti lavorano per la riuscita della manifestazione”.

“Come ogni anno gli Open Games danno ufficialmente il via al calendario del Misano World Circuit – le parole del Managing Director Andrea Albani -. Quest’anno abbiamo potuto godere di una giornata fantastica che ha contribuito a dare vita ad un colpo d’occhio incredibile: migliaia di persone che praticano sport in pista, grazie alla polifunzionalità della struttura che la rende adatta ad ospitare una molteplicità di eventi. Lo spirito degli Open Games è questo: aprire le porte al territorio per fare vivere il circuito come esperienza immersiva”.

Nella giornata degli Open Games è stato possibile anche effettuare test ride gratuiti dei nuovi modelli di E-bike in e off road a cura di Tecnobike e approfondire l’offerta degli altri operatori della Square: Garage 51, GRT GYTR Yamaha Pro Shop, Terranova, Snapshot, oltre al Centro Tecnico Federale FMI.

I risultati delle gare

Sono stati Francesco Carrera e Anna Arnaudo a trionfare nella quattordicesima edizione della Misano Gp Run, gara podistica internazionale sulla distanza di 10 km, organizzata dall’Asd Team Misano sotto l’egida della World Atheltics e della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Il portacolori dell’Atletica Casone Noceto ha tagliato per primo il traguardo con il crono di 29:21 davanti ad Alberto Vendere (S. A. Valchiese) e Alessandro Giacobazzi (C.S. Aeronaturica Militare).

In campo femminile il successo è andato all’atleta della Nazionale italiana Anna Arnaudo (Battaglio C.U.S. Torino Atl) che, con il tempo, di 33:06, ha preceduto Asia Mercatelli (Rosa Running Team) e Federica Frigerio (Atletica Mds Panariagroup Asd).

La quinta edizione della Misano 100, gara nazionale Elite Under 23 di ciclismo, organizzata dal G.S. Eurobike Riccione, è stata vinta invece dal trevigiano Riccardo Fabbro. Il portacolori della Trevigiani Energiapura Marchiol ha tagliato per primo il traguardo in volata, al termine di 28 giri del tracciato per un totale di 117,6 km, in 2:35:18,5 precedendo Lorenzo Ursella della Padovani Polo Cherry Bank, vincitore della scorsa edizione, e Lorenzo De Longhi della Campana Imballaggi Morbiato Trentino.