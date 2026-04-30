La carie: il nemico silenzioso che parte dalla bocca e influenza la salute generale

Il problema invisibile: quando non fa male. Intervista al dottor Alessandro Rocco Chicone

La carie dentale è una delle patologie più diffuse al mondo, eppure continua a essere sottovalutata. Spesso percepita come un semplice “buco nel dente”, in realtà rappresenta un processo biologico molto più complesso, che coinvolge batteri, alimentazione e stile di vita.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Il dr. Alessandro Rocco Chicone

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Ne abbiamo parlato con il Alessandro Rocco Chicone, fondatore e direttore scientifico delle cliniche dentali Il Mondo del Sorriso, ideatore del concept Longevity Smile, un approccio innovativo che integra odontoiatria, prevenzione e salute sistemica.

Cos’è davvero la carie

“La carie è una malattia batterica”, spiega il Dottor Chicone.

“I batteri presenti nella bocca si nutrono degli zuccheri introdotti con l’alimentazione e producono acidi che, nel tempo, demineralizzano lo smalto dentale fino a creare una cavità.”

Ma il punto chiave è un altro: la carie non è solo un problema locale.

È il segnale di uno squilibrio del microbioma orale, cioè dell’ecosistema batterico della bocca.

Nel modello Longevity Smile, questo squilibrio viene letto come una possibile manifestazione di infiammazione cronica di basso grado, con implicazioni che possono andare oltre il cavo orale.

Perché è così diffusa oggi

L’aumento dei casi di carie è strettamente legato allo stile di vita moderno.

Alimentazione ricca di zuccheri e carboidrati raffinati, consumo frequente di snack e bevande zuccherate, associati a una igiene orale non sempre corretta, creano le condizioni ideali per la proliferazione batterica.

A rendere tutto più insidioso è il fatto che la carie, nelle fasi iniziali, è spesso asintomatica.

Il dolore compare solo quando il danno è già avanzato.

Il problema invisibile: quando non fa male

Uno degli aspetti più critici è proprio questo: si può avere una carie senza accorgersene.

“I primi segnali possono essere molto lievi: una leggera sensibilità o una piccola macchia sul dente. Ma nella maggior parte dei casi il paziente non percepisce nulla”, sottolinea Chicone.

Ecco perché la diagnosi precoce diventa fondamentale:

intervenire nelle fasi iniziali significa evitare trattamenti più invasivi.

Il ruolo dell’alimentazione

Non è solo una questione di quantità di zucchero, ma soprattutto di frequenza.

Ogni volta che assumiamo zuccheri, i batteri producono acidi che abbassano il pH della bocca. Se questo accade più volte durante la giornata, i denti rimangono in un ambiente acido costante, favorendo la demineralizzazione.

Ridurre gli snack e migliorare la qualità dell’alimentazione è quindi un passaggio chiave nella prevenzione.

La vera prevenzione: l’igiene orale domiciliare

Secondo il Dottor Chicone, la prevenzione parte da gesti semplici ma eseguiti correttamente ogni giorno.

Una corretta igiene orale prevede:

* utilizzo di uno spazzolino a setole morbide, con tecnica adeguata

* dentifricio al fluoro, utile a rinforzare lo smalto

* uso quotidiano del filo interdentale, fondamentale per pulire gli spazi tra i denti

“Senza una corretta igiene domiciliare, nessuna terapia può essere realmente duratura”, evidenzia.

Longevity Smile: dalla cura del dente alla salute della persona

Nel concept Longevity Smile, la bocca non è vista come un sistema isolato, ma come parte integrante dell’organismo.

La prevenzione della carie diventa quindi un tassello di un approccio più ampio, che punta a:

* ridurre l’infiammazione cronica

* mantenere l’equilibrio del microbioma

* preservare la funzione masticatoria

* migliorare la qualità della vita nel lungo termine

“La bocca è l’inizio di tutto. Prendersene cura significa investire nella propria salute e nella propria longevità”, conclude il Dottor Chicone.

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