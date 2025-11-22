La casa di Babbo Natale alle grotte è la novità: a Santarcangelo si "accendono" le feste

Dal 6 dicembre il “Natale nei luoghi dell’anima”: in centro città il “Bosco sotto un cielo di stelle” con un albero di 11 metri

Si accenderanno sabato 6 dicembre le luci del Natale di Santarcangelo, un Natale anche quest’anno “Nei luoghi dell’anima” che coniugherà cultura, tradizioni e solidarietà, in un’atmosfera familiare con iniziative per tutte le età, tra novità e conferme.

La principale novità del 2025 sarà il “Bosco sotto un cielo di stelle”, un’installazione urbana formata da un percorso di alberelli di Natale che dalle grotte raggiungerà il Combarbio, dove sarà collocato il nuovo albero di Natale di Santarcangelo: un abete bianco alto 11 metri proveniente dalle Foreste Casentinesi, dov’era stato destinato all’abbattimento controllato nell’ambito del piano di cura e mantenimento della salute del bosco secolare.

L’albero, insieme al resto del centro storico, sarà illuminato da migliaia di luci a basso impatto energetico e risplenderà grazie a un nuovo progetto luminoso pensato per evocare la magia di un cielo stellato, sospeso sopra le vie del borgo.

Oltre al nuovo albero, quest’anno le grotte di Santarcangelo accoglieranno per la prima volta la Casa di Babbo Natale. Un percorso incantato, dove ogni passo avvicinerà alla magia dell’infanzia: ad accogliere i visitatori ci sarà Babbo Natale in persona, pronto a ricevere le letterine dei più piccoli.

“Il ritorno ai luoghi dell’anima del Natale di Santarcangelo parte dalla cultura e dalla solidarietà per evocare l’atmosfera delle festività trascorse in famiglia, nel solco delle tradizioni a cui siamo più legati” spiega il sindaco Filippo Sacchetti. “Dal 10 al 14 dicembre la sesta edizione del festival di cinema Luoghi dell’anima illuminerà ancora una volta Santarcangelo, nel segno di Tonino Guerra, preceduto e seguito da un ricco programma di iniziative che prenderanno il via sabato 6 dicembre. Oltre alle luci a basso impatto energetico abbiamo scelto di portare al Combarbio un albero naturale, proveniente da un’operazione di abbattimento controllato e programmato, che contribuirà a rafforzare la sensazione di essere a casa, in famiglia”.

“Insieme alla Casa di Babbo Natale nelle grotte, abbiamo in programma altre sorprese per tutte le età che sveleremo nella settimana di avvio delle iniziative – aggiunge l'assessore alle Attività economiche, Luca Paganelli – senza dimenticare la solidarietà, perché Santarcangelo da sempre è una comunità che pensa a chi è solo e meno fortunato specialmente in questo periodo dell’anno”.