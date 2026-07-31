La Cheursa di Bech diventa internazionale: livello Silver e percorso più veloce

La 52ª edizione, in programma il 15 novembre 2026, entra nel calendario nazionale Fidal e ottiene l'omologazione World Athletics

La Cheursa di Bech compie un importante salto di qualità. La 52ª edizione della storica gara podistica, in programma domenica 15 novembre 2026, entra infatti nel calendario nazionale FIDAL con la qualifica Silver e ottiene anche l'omologazione World Athletics, acquisendo così una dimensione internazionale.

La prova si disputerà sulla distanza certificata di 10 chilometri, con un circuito cittadino da percorrere quattro volte e arrivo all'interno dello Stadio Comunale "V. Mazzola". Per favorire prestazioni di alto livello, il percorso è stato modificato: eliminato il tratto sulla pista ciclabile, sostituito dalla strada provinciale parallela, per un tracciato più ampio, scorrevole e veloce, ideale per chi punta al proprio record personale.

Dopo il sold out dell'ultima edizione, gli organizzatori hanno fissato un limite di 700 partecipanti. Le iscrizioni apriranno il 1° settembre esclusivamente sulla piattaforma Endu e chiuderanno l'11 novembre 2026, salvo esaurimento anticipato dei pettorali. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

Tutti gli iscritti riceveranno un pacco gara con materiale tecnico JOMA, integratori Keforma e la medaglia celebrativa dell'edizione 2026. La manifestazione potrà inoltre contare sull'assistenza medica, sul presidio della Polizia Locale e sul cronometraggio elettronico.

Per informazioni e contatti: Segreteria Organizzativa: Daniele Baroni – Tel. 331.3608151 Coordinamento Top Runners: Ismail – Tel. 339.4169810