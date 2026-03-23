“La città dell’estate”: Tommaso Panozzo racconta la Marina di Rimini anni ’50 e ’60

Venerdì 27 marzo alla Biblioteca Gambalunga, l’autore presenta il libro con dialoghi su ricostruzione, turismo e vita notturna dell’epoca riminese

Venerdì 27 marzo alle ore 17.30, Panozzo Editore presenterà il libro “La città dell'estate. Itinerari alla ricerca della Marina di Rimini anni '50 e '60” di Tommaso Panozzo. L’incontro si terrà presso la cineteca della Biblioteca civica Gambalunga. Durante la presentazione, l'autore dialogherà con Manlio Masini, Gianni Morolli e Oreste Ruggeri.

“La città dell’estate”, proseguendo la serie iniziata con “La città perduta”, racconta la trasformazione della Marina di Rimini tra il 1948 e il 1968: due decenni che cambiarono il volto della città, consacrandola come capitale del turismo balneare. Un percorso ricco di immagini e testimonianze che rievoca la ricostruzione degli alberghi, la nascita delle pensioni familiari, l’espansione del Lungomare e l’esplosione della vita notturna tra dancing, bar e locali iconici. Pagina dopo pagina emergono storie che hanno segnato un’epoca: la demolizione del Kursaal, la riapertura del Grand Hotel, il declino delle colonie marine, le feste dell’Embassy, il “mito” dell’Isola delle Rose... Un affresco storico e sociale che ricostruisce i mutamenti subiti da Rimini in quegli anni e restituisce il sapore di un’Italia proiettata verso il futuro.





