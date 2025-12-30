La Commissione Ue eroga l’ottava rata del Pnrr all’Italia: 12,8 miliardi per interventi strategici

Raffaele Fitto annuncia il pagamento della tranche che sostiene riforme e investimenti in settori chiave come pubblica amministrazione, digitalizzazione, energie rinnovabili e istruzione

La Commissione europea ha erogato l’ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, pari a 12,8 miliardi di euro. L’annuncio è stato dato dal vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, attraverso i suoi canali social.

“Un risultato che conferma il solido ritmo di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati”, ha commentato Fitto.

Secondo il vicepresidente, la nuova tranche finanziaria è destinata a sostenere interventi strategici in settori chiave, tra cui la pubblica amministrazione, gli appalti pubblici, l’economia circolare, la gestione dell’acqua, la digitalizzazione, le energie rinnovabili, il contrasto alla povertà energetica, il turismo, l’istruzione, la ricerca e l’innovazione.

L’erogazione di questa tranche rappresenta un passo importante per il completamento degli obiettivi del Pnrr, rafforzando la capacità dell’Italia di investire in progetti di sviluppo sostenibile e modernizzazione del paese.