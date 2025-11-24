Italia campione per la terza volta consecutiva: Berrettini e Cobolli travolgono la Spagna, è festa a Bologna

L’Italia del tennis riscrive la storia e si conferma sul tetto del mondo. La Coppa Davis resta azzurra per il terzo anno consecutivo – la quarta in assoluto – grazie al trionfo per 2-0 sulla Spagna, firmato dalla coppia di amici e campioni Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Una giornata perfetta, che a Bologna si è trasformata in una festa nazionale.

Nel primo singolare Berrettini ha imposto il suo tennis solido e aggressivo, superando Pablo Carreno Busta per 6-3, 6-4. Un rientro da protagonista per il romano, che ha dato fiducia e slancio alla squadra.

Il secondo punto, quello decisivo, porta invece la firma di Flavio Cobolli, protagonista di una rimonta memorabile contro Jaume Munar. Dopo un primo set complicato, perso 1-6, il giovane azzurro ha cambiato volto al match, imponendosi 7-6, 7-5 e regalando all’Italia l’insalatiera.

A fine gara l’emozione di Cobolli è incontenibile: «Il giorno più bello della mia vita, il sogno di sempre», ha dichiarato con la voce rotta dalla gioia.

Non sono mancati i complimenti dell’assente Jannik Sinner, fermato da un infortunio: «Vittoria incredibile, orgoglioso di questa squadra». E dalla massima carica dello Stato è arrivato un riconoscimento speciale: il Presidente Sergio Mattarella ha invitato la squadra al Quirinale per celebrare l’impresa.

Un altro capitolo indelebile per il tennis italiano, che continua a sognare – e a vincere.