La Coppa Davis torna a Rimini: trofeo esposto in centro

L’“insalatiera d’argento” sarà ai Palazzi dell’Arte fino a domenica 16 agosto. Ingresso libero e possibilità di fotografare il trofeo

La Coppa Davis torna a Rimini. Da questo pomeriggio e fino alla mattina di domenica 16 agosto, il prestigioso trofeo conquistato dall'Italia sarà esposto ai Palazzi dell'Arte, in piazza Cavour, dove appassionati e curiosi potranno vederlo da vicino e scattare una fotografia.

L'esposizione rientra nel "Tour delle emozioni, un trofeo per tutta Italia", il Trophy Tour organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel insieme ad Apt, Comune di Rimini e Comitato regionale Emilia-Romagna della FITP. La celebre "insalatiera d'argento" è tornata nelle mani degli azzurri lo scorso novembre, dopo il successo ottenuto alla Super Tennis Arena di Bologna. Quella conquistata nel 2025 è stata la quarta Coppa Davis della storia italiana e la terza consecutiva, dopo i trionfi del 2023 e del 2024.

Il trofeo resterà a Rimini per quattro giorni, proprio durante il fine settimana di Ferragosto. Oggi, mercoledì 12 agosto, sarà possibile visitarlo dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23. Da giovedì 13 a sabato 15 agosto l'esposizione sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Domenica 16 agosto ultimo appuntamento dalle 10 alle 13. "È un appuntamento di assoluto fascino che si aggiunge al ricchissimo calendario di eventi e di cose da fare nel week end clou dell'estate", sottolinea l'amministrazione comunale, ricordando anche la crescita del tennis e del padel sul territorio. Soddisfatta anche l'assessora regionale al Turismo e allo Sport Roberta Frisoni, che parla di "una bella opportunità" per i turisti presenti in Riviera nei giorni di Ferragosto e ricorda la collaborazione con la federazione che da cinque anni porta a Rimini questo appuntamento.