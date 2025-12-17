La corsa agli ultimi regali di Natale: "Anche a Rimini si torna nei negozi di vicinato"

Nell'ultima settimana i Riminesi tornano ad acquistare nei negozi cittadini: l'analisi di Confesercenti

Tra oggi e la Vigilia quasi 20 milioni di italiani saranno alla ricerca degli ultimi regali di Natale e, secondo il sondaggio Confesercenti-Ipsos, il 62% effettuerà gli acquisti anche nei negozi fisici. Un segnale importante per il commercio di prossimità, che torna protagonista nella fase finale dello shopping natalizio.

"Nell’ultima settimana prima di Natale i cittadini tornano nei negozi di fiducia, nei mercati e nei mercatini - commenta Fabrizio Vagnini, presidente provinciale di Confesercenti Rimini -, perché cercano qualità, consiglio, relazione e soprattutto l’immediatezza dell’acquisto. Si entra, si sceglie e si porta via il regalo, senza l’incognita delle consegne".

I dati del sondaggio indicano una spesa media nazionale di 250 euro a persona per i regali natalizi, per un giro d’affari complessivo stimato in 9,5 miliardi di euro. Rispetto al periodo del Black Friday, tra oggi e la Vigilia saranno oltre 6 milioni in più gli italiani che acquisteranno presso punti vendita fisici.

"Parliamo di numeri che possono fare la differenza per tante piccole e medie imprese del commercio locale – prosegue Vagnini –. Abbigliamento, cosmetica, giocattoli, libri e prodotti gastronomici sono tra i regali più richiesti: settori in cui i negozi di prossimità offrono un valore aggiunto difficilmente replicabile online, fatto di competenza, assortimento mirato e attenzione al cliente".

Il sondaggio conferma inoltre un approccio sempre più multicanale da parte dei consumatori, che utilizzano in media tre canali diversi per gli acquisti, ma che proprio sotto Natale premiano il commercio tradizionale. Supermercati, mercati e mercatini di Natale affiancano i negozi specializzati, contribuendo a creare un clima di vitalità nei centri urbani.

"Scegliere di acquistare nei negozi sotto casa – conclude il presidente di Confesercenti Rimini – significa sostenere l’economia locale, il lavoro e la qualità delle nostre città. È un gesto concreto che, soprattutto a Natale, rafforza il tessuto sociale ed economico del territorio".