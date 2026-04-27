La crew Fire Nova sul podio al Ftlk contest con il suo hip hop

La crew di Novafeltria conquista il terzo posto ad una delle competizioni più rilevanti del nord Italia

Ieri 26 aprile, presso la Palestra Nightingale di Castelfranco Veneto si è svolta la IV edizione dell FTLK contest, una delle competizioni di hip hop emergenti più rilevanti del nord Italia. L'evento ha riunito crew provenienti da tutta Italia, confermandosi come un appuntamento di riferimento per la danza urban nazionale, una competizione coreografica che si colloca fra i più interessanti in Italia.

L'FTLK spicca per la presenza di una giuria internazionale tra i nomi figurano Brian Puspos (coreografo di BTS, Jungkong e Jimin) e Federica Soncin.

In questa competizione di altissimo livello, la crew Fire Nova (asd Edgar Degas) ha brillato conquistando un prestigioso terzo posto nella categoria teen, distinguendosi per coordinazione, energia, precisione, presenza scenica e coesione del gruppo, qualità indispensabili nelle categorie giovanili, nonché per l'apprezzatissima coreografia del coach Nicola Andreoni. Un risultato che testimonia la continua crescita della crew, che rappresenta un traguardo di grande valore e un punto di partenza per nuove sfide e obiettivi futuri.