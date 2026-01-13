La crew Kpowa vince il primo premio al Mc Hip Hop Contest

La crew, attiva da anni in seno al Garden Sporting Center, conquista il primo posto in uno dei contest hip hop più prestigiosi d’Italia.

Importante riconoscimento per la crew di hip hop Kpowa, che ha conquistato il primo premio assoluto al prestigioso Mc Hip Hop Contest, uno degli eventi di riferimento nel panorama urban dance a livello nazionale.

Il contest, articolato su quattro giornate di competizioni, workshop e performance, coinvolge ogni anno decine di crew e centinaia di ballerini provenienti da tutta Italia, valutati da una giuria composta da professionisti di alto profilo del settore.

La vittoria di Kpowa rappresenta il risultato di un percorso costruito nel tempo. La crew opera da anni in seno al Garden Sporting Center, che ha creduto nel progetto e ha messo a disposizione spazi dedicati alla danza, consentendo al gruppo di allenarsi con continuità e continuare a sviluppare una propria identità artistica.

Determinante il lavoro del coreografo Samuel Bartoletti, che ha accompagnato la crew fin dalle prime fasi del percorso, contribuendo alla crescita tecnica e umana del gruppo. Fondamentale anche il supporto di Federika V., figura di riferimento nel percorso emotivo e performativo del gruppo, e di Arianna Ronchi.

Il successo ottenuto al Mc Hip Hop Contest conferma il valore di un progetto che unisce disciplina, creatività e lavoro di squadra, e sottolinea l’importanza di investire nella danza come strumento culturale e aggregativo.

Un risultato che rende orgogliosa l’intera comunità che ha sostenuto la crew nel tempo — famiglie, insegnanti e strutture sportive — e che porta la scena hip hop del territorio su un palcoscenico di rilievo nazionale.