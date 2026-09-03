La cultura dello sport, a Rimini l'ultimo incontro del 2026

Domani al Bagno Tiki 26 l'ultimo appuntamento della rassegna. Al centro sport, salute, lavoro e qualità della vita.

I piedi nella sabbia e lo sport al centro della discussione. Domani alle 18, il Bagno Tiki 26 ospiterà l'ultimo appuntamento della terza edizione de "La Cultura nello Sport", ciclo di incontri gratuiti ideato dalla personal trainer Elen Souza e dal fotografo Giorgio Salvatori.

Il titolo dell'incontro sarà "L'importanza della qualità della vita" e metterà insieme sport, salute e lavoro attraverso il contributo di professionisti con esperienze diverse. Interverranno la professoressa Laura Bragonzoni e il dottorando Giulio Senesi dell'Università di Bologna, il direttore dell'UO Malattie Infettive dell'Infermi Carlo Biagetti e Gianluca Brasini, manager del Gruppo Maggioli ed ex atleta professionista di pallamano.

Si partirà dalla ricerca scientifica, con Bragonzoni e Senesi che presenteranno i risultati di uno studio dell'Università di Bologna sulla sedentarietà negli uffici e sull'utilità delle pause attive durante la giornata lavorativa. "Brevi interruzioni di esercizio fisico, integrate nella routine lavorativa quotidiana, possono migliorare parametri metabolici e cardiovascolari", spiega Bragonzoni.

Poi sarà la volta dell'esperienza di Brasini, che parlerà del rapporto tra sport agonistico e mondo del lavoro. Disciplina, allenamento, squadra e gestione della sconfitta sono alcuni degli elementi che, secondo il manager, possono essere trasferiti anche nella vita professionale. "Chi ha fatto sport agonistico porta in azienda un patrimonio che va riconosciuto e messo a valore", afferma.

Il tema della salute sarà affrontato attraverso la storia di Carlo Biagetti, medico dell'Infermi e appassionato di trail running e ultratrail. Il suo intervento metterà in relazione la medicina e la corsa di resistenza, partendo dall'esperienza vissuta tra ospedale e montagna. "La salute non è soltanto assenza di malattia, ma energia per vivere, capacità di adattarsi e voglia di ripartire", sottolinea.

Con l'incontro di venerdì si chiude l'edizione 2026 della rassegna, arrivata al terzo anno. Per Giorgio Salvatori la formula degli appuntamenti sulla spiaggia ha raccolto un riscontro superiore alle aspettative: "Il tema dello Sport ha bisogno di testimoni, di promotori, tecnici che raccontino l'importanza e il significato per un cambiamento di mentalità".

L'appuntamento è gratuito e aperto a tutti. Al termine il Bagno Tiki 26 offrirà un rinfresco ai partecipanti.