"La Cultura dello Sport" sbarca in spiaggia: al via a Rimini la terza edizione degli incontri

Dal domani al 4 settembre, quattro appuntamenti gratuiti al Bagno Tiki 26 con medici, docenti ed esperti per parlare di salute, prevenzione e benessere.

Prende il via domani, venerdì 31, la terza edizione di "La Cultura nello Sport", il ciclo di incontri gratuiti dedicati al benessere, all'attività fisica e ai corretti stili di vita che, per quattro appuntamenti, trasformerà il Bagno Tiki 26 di Rimini in un luogo di confronto tra medici, docenti universitari, professionisti e appassionati.

L'iniziativa, ideata dalla personal trainer brasiliana Elen Souza insieme al fotografo Giorgio Salvatori, punta a promuovere una visione dello sport che va oltre la performance agonistica, mettendo al centro prevenzione, salute e benessere personale.

L'appuntamento inaugurale è fissato per domani alle 18 con il titolo "Lo sport fa bene al cuore, e non solo". Interverranno il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il direttore della Cardiologia dell'ospedale Bufalini di Cesena Andrea Santarelli, il docente di Sociologia della Salute dell'Università di Bologna Antonio Maturo e la cardiologa Erika Vidal, collegata da Rio de Janeiro.

Il filo conduttore della rassegna sarà il racconto dello sport attraverso le esperienze personali dei relatori. Non soltanto dati scientifici, quindi, ma anche testimonianze dirette di come l'attività fisica possa incidere sulla qualità della vita. «Il movimento non è un sacrificio né un obbligo. È un regalo che facciamo a noi stessi», sottolinea Elen Souza, spiegando come l'obiettivo sia diffondere una vera cultura dello sport, accessibile a tutti e orientata al benessere prima ancora che ai risultati.

Nel corso dell'incontro inaugurale, il cardiologo Andrea Santarelli ricorderà come l'attività fisica riduca il rischio di sviluppare malattie e fattori di rischio cardiovascolare a qualsiasi età. A portare la propria esperienza sarà anche Erika Vidal, che racconterà come l'esercizio fisico sia diventato una priorità nella sua vita dopo un periodo di forte stress, contribuendo a cambiare il suo approccio alla medicina e alla prevenzione.

La rassegna proseguirà il 7 agosto con l'incontro "Move Your Life. Lo stile di vita che costruisce salute", che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del direttore generale dello Ior Fabrizio Miserocchi, del commissario tecnico della Nazionale italiana di beach volley Matteo Galli, di Gaetano Barbuto e del fisioterapista Alessandro Pinto. Gli altri appuntamenti sono in programma il 28 agosto e il 4 settembre. "La Cultura nello Sport" è organizzata con la collaborazione del Festival della Cultura Sportiva e del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna, con il patrocinio del Comune di Rimini, della Regione Emilia-Romagna e dell'Alma Mater. Al termine di ogni incontro sarà offerto un rinfresco ai partecipanti insieme a un omaggio di integratori Erba Vita.