La "Cultura nello Sport" torna sulla spiaggia di Rimini con quattro incontri speciali

Dal 31 luglio al 4 settembre al Tiki 26 quattro appuntamenti gratuiti dedicati a sport, prevenzione, alimentazione e qualità della vita

La spiaggia diventa un salotto dove parlare di sport, salute e benessere, mettendo al centro le persone ancora prima della performance. Torna per il terzo anno consecutivo al Bagno Tiki 26 di Rimini "La Cultura nello Sport", il ciclo di quattro incontri gratuiti che dal 31 luglio al 4 settembre riunirà medici, docenti universitari, sportivi e professionisti.

Ideata dalla personal trainer brasiliana Elen Souza insieme al fotografo Giorgio Salvatori, la rassegna nasce dall'idea che l'attività fisica non sia soltanto allenamento, ma anche uno strumento di prevenzione, crescita personale e socialità. Una filosofia che Souza ha portato da Rio de Janeiro sulla spiaggia riminese, trasformata negli anni in una vera e propria palestra a cielo aperto.

Il primo appuntamento è venerdì 31 luglio con "Lo sport fa bene al cuore, e non solo": insieme al sindaco Jamil Sadegholvaad interverranno il cardiologo Andrea Santarelli, il docente dell'Università di Bologna Antonio Maturo e, in collegamento da Rio de Janeiro, la cardiologa Erika Vidal.

Il 7 agosto sarà invece la volta di "Move Your Life. Lo stile di vita che costruisce salute", con, tra gli altri, il direttore generale dello Ior Fabrizio Miserocchi e l'allenatore della Nazionale italiana di beach volley Matteo Galli. Il 28 agosto l'attenzione si sposterà sul rapporto tra nutrizione e movimento, mentre il 4 settembre la rassegna si chiuderà con un incontro dedicato all'importanza della qualità della vita.

"La Cultura nello Sport ribadisce la sua missione più nobile: trasformare la divulgazione scientifica e umana in un patrimonio collettivo", sottolinea Salvatori. La terza edizione si arricchisce inoltre della collaborazione con il Festival della Cultura Sportiva, in programma a Rimini dal 3 al 6 settembre, e con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 18 e saranno a ingresso gratuito. Al termine di ogni incontro il Tiki 26 offrirà un rinfresco ai partecipanti.