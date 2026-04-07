La democrazia nell’era dei social: incontro con Giovanni Boccia Artieri

Domenica 12 aprile a Poggio Torriana l’esperto di comunicazione digitale analizza sfiducia, disinformazione e pratiche per rigenerare lo spazio pubblico

Domenica 12 aprile alle ore 17.30 Mentre Vivevo - la rassegna di teatro e arti del contemporaneo curata da associazione quotidianacom presso la Sala Teatro di Via Costa del Macello a Poggio Torriana - ospita Giovanni Boccia Artieri, docente di Sociologia della comunicazione e dei media digitali all’Università “Carlo Bo” di Urbino, studioso delle trasformazioni della sfera pubblica nell’era dei media digitali e autore di numerosi saggi.

A dialogare con lui la giornalista e scrittrice Rita Giannini per dar corpo ad un’analisi della comunicazione oggi e dell’influenza dei media sullo stato sociale e sulla democrazia. Tematiche di stringente attualità affrontate partendo dalla sua ultima pubblicazione Sfiduciati. Democrazia e disordine comunicativo nella società esposta (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2025).

La nostra, come afferma lo studioso, è una società esposta in cui la comunicazione in primo luogo è quella che passa dai social, sempre più manipolabile e vulnerabile; influenza la sfera pubblica, anche per questo attraversata da sfiducia, sovraccarico informativo, disinformazione e conflitti. Ne deriva che la stessa democrazia ne è minacciata. Lo è non solo da evidenti forze illiberali, ma da un sistema meno appariscente ai più, in cui parole e legami si logorano e il dissenso perde riconoscimento.

Boccia Artieri presenta le dinamiche e va oltre la diagnosi, proponendo forme di superamento quali pratiche di cura del discorso pubblico, ecologie della comunicazione, forme di cittadinanza critica, in grado di rigenerare il legame tra parola e spazio pubblico. Perché la democrazia è fragile, ma non impotente: può imparare a vivere nella sua vulnerabilità, e da lì ripartire.

Non sarà soltanto un approfondimento delle analisi e argomentazioni contenute nel libro perché Boccia Artieri, tra i tanti incarichi ricoperti, è membro dell’ “Academia Europaea” (sezione film, media e visual studies), del Comitato sull’intelligenza artificiale di AgCom, direttore del Centro di Ricerca LaRiCA (Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Artificiale) dell’Università “Carlo Bo”, della rivista scientifica “Mediascapes Journal”, condirettore della collana “MediaCultura” (Franco Angeli), Presidente di “Santarcangelo dei Teatri”, nella conversazione disserterà anche sul ruolo della cultura oggi e dei suoi significati sociali e politici.

L’evento è realizzato con il sostegno del Bando Cultura 2026 Comune di Poggio Torriana .