La famiglia nel bosco perde l’avvocato

"Contrari a tutto": il legale rinuncia al mandato. "Hanno rifiutato anche la casa offerta gratuitamente"

Via dal bosco anche l’avvocato. Giovanni Angelucci, il legale che rappresentava la famiglia neorurale a cui è stata revocata la patria potestà, ha deciso di rimettere il mandato.

"Negli ultimi giorni i miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne che hanno incrinato la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente", ha spiegato il professionista, sottolineando come la situazione sia divenuta ormai insostenibile per proseguire l’incarico.

La decisione sarebbe maturata anche a seguito dell’ennesimo rifiuto da parte dei coniugi, che avrebbero declinato un’abitazione distante pochi chilometri dalla loro precedente sistemazione. L’alloggio, messo a disposizione a titolo gratuito da un imprenditore del settore della ristorazione di Ortona, originario di Palmoli, era stato offerto insieme ai lavori necessari per rendere la casa completamente agibile.

Un gesto che, nelle intenzioni del donatore, avrebbe potuto rappresentare una soluzione concreta per aiutare la famiglia a riorganizzare la propria vita dopo l’allontanamento dal bosco. Tuttavia, anche questa proposta è stata respinta, contribuendo a irrigidire ulteriormente i rapporti con il legale.

La vicenda continua così a complicarsi, mentre restano sul tavolo i nodi relativi alla tutela dei minori e al futuro percorso della famiglia.