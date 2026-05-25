La farmacista riminese Laura Fantini vola nel Regno Unito per studiare i modelli inglesi

Al via gli scambi internazionali tra esperti europei

L’Ausl Romagna guarda all’Europa e Rimini è protagonista dello scambio internazionale tra professionisti sanitari. In queste settimane, infatti, due operatrici sanitarie europee stanno visitando gli ospedali e i servizi del territorio romagnolo, mentre una farmacista dell’ospedale riminese è impegnata in un’esperienza formativa nel Regno Unito.

L’iniziativa rientra nell’edizione 2026 dello Hope Exchange Programme, il programma europeo dedicato allo scambio tra operatori sanitari, quest’anno focalizzato sui temi della sicurezza delle cure e dell’esperienza del paziente.

Tra le professioniste coinvolte ci sono Anna Bielinska, dalla Polonia, e Viktoria Gerharz, dalla Germania, che stanno approfondendo da vicino l’organizzazione sanitaria dell’Ausl Romagna. Il percorso comprende visite agli ospedali, ai servizi di cure primarie, alle strutture intermedie e al dipartimento di salute mentale, con particolare attenzione ai modelli organizzativi adottati sul territorio romagnolo.

Rimini gioca un ruolo centrale anche grazie alla partecipazione di Laura Fantini, farmacista dell’ospedale riminese, attualmente in trasferta nel Regno Unito per studiare i modelli organizzativi del sistema sanitario inglese e confrontarsi con le pratiche adottate oltre Manica.

L’esperienza internazionale si concluderà dal 28 al 31 maggio a Lisbona, dove tutti i partecipanti al programma europeo si incontreranno per condividere i risultati delle attività svolte e redigere un rapporto finale sulle esperienze maturate nei diversi sistemi sanitari europei.

Per l’Ausl Romagna si tratta di un’importante occasione di confronto internazionale e di valorizzazione delle competenze presenti nei servizi sanitari del territorio, con Rimini sempre più inserita in reti europee dedicate all’innovazione e alla qualità dell’assistenza sanitaria.