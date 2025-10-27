La Federcalcio russa: “Pronti a ospitare Euro 2032 al posto dell’Italia”
Il presidente Dyukov a Sport.ru: “Se Roma perde i diritti, la Russia è disponibile”
“La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell’Italia.” L’annuncio, dal tono provocatorio, arriva dal presidente della Federcalcio russa, Alexander Dyukov, in un’intervista concessa al sito sportivo Sport.ru.
Alla domanda su cosa accadrebbe se l’Italia dovesse perdere il diritto a organizzare il torneo a causa dei noti problemi legati agli stadi, Dyukov ha risposto senza esitazioni: “Mosca è pienamente disponibile ad accogliere la manifestazione”.
Secondo quanto riferisce Sport.ru, l’Uefa avrebbe approvato solo una delle dieci sedi proposte dall’Italia per la competizione, che è attualmente co-organizzata con la Turchia. In caso di esclusione di Roma, dunque, l’intero torneo potrebbe essere assegnato ad Ankara o – come ipotizzato da Dyukov – alla stessa Russia.
Un’uscita che suona più come una provocazione politica e sportiva, considerando che la Russia è tuttora esclusa da diverse competizioni internazionali a causa del conflitto in Ucraina.