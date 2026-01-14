Altarimini

La fiaba di Aladin firmata da Stefano D’Orazio arriva a Cattolica

Sabato 17 gennaio magia e avventura tra Baghdad, Genio della lampada e scenografie spettacolari

14 gennaio 2026 10:42
La fiaba di Aladin firmata da Stefano D’Orazio arriva a Cattolica - Ph Posati
Sabato 17 gennaio il Teatro della Regina di Cattolica apre il sipario ad uno dei grandi classici delle fiabe, amato dal pubblico di tutte le età: Aladin, una storia ricca di magia trasformata in musical da Stefano D’Orazio, che porterà gli spettatori nel cuore dell’antica Baghdad, tra palazzi sontuosi, vicoli affollati e misteriose notti d’Oriente.

La trama, che prende forma sulle musiche dei Pooh, intreccia i destini di due giovani molto diversi tra loro ma uniti dallo stesso desiderio di libertà. Jasmine (Eleonora Facchini), unica erede al trono, è una principessa ribelle costretta a un matrimonio senza amore per garantire la continuità del Sultanato. Aladin (Eugenio Grandi), invece, è un astuto ladruncolo dal cuore puro, sempre in fuga dalla legge. Il loro incontro è un vero colpo di fulmine, ma il sogno viene presto minacciato dal perfido Gran Visir, disposto a tutto pur di ottenere il potere.

A cambiare il corso degli eventi sarà il magico incontro tra Aladin e il Genio della lampada, interpretato da Max Laudadio, che offrirà al ragazzo la possibilità di lottare per il proprio destino e per l’amore della sua vita. Ne nasce una fiaba intensa e coinvolgente, fatta di amore, amicizia, ribellione e giustizia, in cui la magia diventa il linguaggio dei sogni che prendono forma.

Lo spettacolo si distingue per una regia capace di far sentire il pubblico parte integrante della storia, grazie a scenografie dinamiche e suggestive che si trasformano continuamente: dal palazzo del Sultano alle stanze segrete di Jasmine, dalle vie della città affacciata sul deserto fino alla spettacolare Caverna delle Meraviglie. A rendere l’esperienza ancora più immersiva contribuiscono effetti speciali e illusioni firmati da Antonio Casanova, un Genio volante, un tappeto volante e un light design avanzato che amplifica l’atmosfera fiabesca.

Il prossimo spettacolo della stagione è in programma martedì 20 gennaio: al Teatro della Regina sarà in scena Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man, di e con Stefano Massini.

