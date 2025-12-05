La Fiamma Olimpica illumina Riccione il 5 gennaio 2026

Il percorso cittadino si snoderà tra i viali principali con tedofori ogni 200 metri

La Fiamma Olimpica transiterà a Riccione lunedì 5 gennaio 2026, portando in città uno degli appuntamenti più iconici e simbolici dello sport mondiale. Dopo l’accensione del tradizionale fuoco a Olimpia, in Grecia, lo scorso 26 novembre, la Fiamma è arrivata ieri a Roma, da dove domani prenderà il via il suo viaggio di oltre 12.000 chilometri attraverso le regioni e i comuni italiani.

“Il transito della Fiamma Olimpica a Riccione è un evento unico, un momento destinato a entrare nella storia della nostra città – osserva l’assessore allo Sport, Simone Imola -. Invito tutta la cittadinanza a partecipare e a salutare la Fiamma, per condividere insieme il suo straordinario valore simbolico. Questo passaggio rappresenta un messaggio universale di armonia, pace, amicizia e unità, che siamo orgogliosi di accogliere nella nostra comunità”.

Per 63 giorni i tedofori si passeranno la Fiamma in staffetta, concludendo ogni tappa serale con l’accensione del braciere, momento simbolico di celebrazione della giornata, fino ad arrivare all’apertura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, il 6 febbraio a Milano.

In Emilia-Romagna il percorso prenderà il via tra le curve dell’Appennino per poi proseguire lungo la Riviera, toccando Riccione e Rimini. Un evento unico, che vede il Comune di Riccione collaborare con la Fondazione Milano Cortina 2026 per gli aspetti logistici e organizzativi del passaggio locale.

La Fiamma Olimpica a Riccione, dove e quando vederla

Lunedì 5 gennaio 2026, la Fiamma partirà da Riccione con il primo tedoforo. La staffetta, cuore pulsante del percorso olimpico, vedrà i tedofori alternarsi ogni 200 metri, in un simbolico passaggio di testimone che rappresenta continuità, impegno e condivisione. Il percorso cittadino prenderà il via alle 16:12 da viale Milano, all’altezza di piazzale San Martino, per poi snodarsi lungo i viali D’Annunzio, Verdi, Emilia, Portofino, Angeloni e nuovamente viale D’Annunzio, prima di proseguire in direzione di Rimini.



