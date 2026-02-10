La “Fira de Bagoin” torna con numeri da record a Verucchio

Quasi 8.000 visitatori nel week-end tra cibo, musica e spettacoli; 3.000 pasti serviti e 300 kg di ciccioli preparati dai volontari

Un ritorno col botto per la “Fira de Bagoin” di Verucchio, che nello scorso fine settimana ha registrato un afflusso e numeri impressionanti al maxi stand di Piazza Europa.

“Voglio ringraziare prima di tutti i 60 straordinari volontari di Pro Loco, Gm Eventi, Ci.Vi.Vo. Eventi che si sono spesi con grande passione fra l’anteprima di venerdì sera e l’intera giornata di domenica e l’amministrazione. E’ grazie agli sponsor e a loro che l’evento che mancava da oramai sei anni ha avuto un successo al di là di ogni più ottimistica previsione, portando a Villa Verucchio quasi 8.000 persone nell’arco del week end” commenta Mirco Guidi, responsabile di Gm Eventi che ha curato l’organizzazione con il patrocinio del Comune di Verucchio e la collaborazione della Pro loco.

“I nostri 4 macellai hanno lavorato circa 25 quintali di carne dell’Azienda Agricola Fontetto di Novafeltria trasformandola con il rito della “smettitura in diretta” in salami, salsicce, cotechini, pancetta, fegatelli, braciole, cotiche, coppa di testa e strutto in parte venduti al pubblico e in parte cotti al momento e consumati nel maxi stand. Abbiamo contato ben 3000 pasti fra quelli in loco e da asporto e per la gara di ciccioli ne sono stati preparati e cotti 3000 chilogrammi da un gruppo di 10 volontari. Numeri straordinari, come è stato importante essere riusciti a mettere insieme 40 espositori in Piazza Europa” prosegue Guidi, evidenziando: “La formula che fonde tradizione, cibo, musica e spettacolo si è rivelata ancora una volta vincente e ringrazio anche l’Orchestra Roberta Cappelletti e Dj Zeta, Radio Kom per il tributo a Vasco Rossi, Radio Bruno con Mauro Pilato, Radio Gamma con Dj Peter e Radio Sabbia con Luigi Del Bianco, Filippo Malatesta per il live della domenica a pranzo e la scuola di ballo Passi di Stelle per lo spettacolo che ha chiuso la Fira 2026”.

In chiusura, una delle principali novità del grande ritorno, il “Trekking de Bagoin” curato da Giorgio Mavi: “Domenica mattina si sono presentati ben in 250 al via e da Piazza Europa hanno raggiunto Piazza Malatesta a Verucchio, dove l’Oste del Castello aveva organizzato un super punto ristoro, per poi fare ritorno a Villa. Un successone nel successo generale”.