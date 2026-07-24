La fisarmonica protagonista a Sant’Agata Feltria con la Sm Accordion Concert Academy

Domenica 26 luglio al Teatro Mariani il concerto “Fantasy” nell’ambito della rassegna “Fra Musiche e Luoghi”

Dopo il successo della scorsa anno, torna domenica 26 luglio al Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria la SM Accordion Concert Academy, guidata dai Maestri Sergio Scappini e Paolo Vignani, tra i più prestigiosi e affermati fisarmonicisti del panorama italiano.

L’appuntamento è alle ore 21.15 con il concerto “Fantasy”, proposto nell’ambito della rassegna “Fra Musiche e Luoghi”, che quest’estate sta animando la Valmarecchia con un ricco calendario di eventi musicali. Il gradito ritorno dell’ensemble nello splendido teatro storico conferma il successo riscosso dall’iniziativa.

Il concerto “Fantasy”, ideato dai Maestri Scappini e Vignani per il 2026, è un coinvolgente viaggio musicale che unisce ironia, virtuosismo, colori, sonori e grande energia. Il programma spazia dalle celebri colonne sonore di Ennio Morricone e Nicola Piovani, alle pagine di Jacques Offenbach, fino a un coinvolgente omaggio alla musica italiana degli anni Settanta. Un appuntamento ricco di emozioni e di grande qualità artistica.

La SM Accordion Concert Academy è un ensemble attivo da diversi anni e protagonista di un'intensa attività concertistica. Per questa occasione sarà composto da sette fisarmonicisti, tra cui gli stessi Maestri Scappini e Vignani, affiancati da giovani musicisti diplomati e laureati nei più prestigiosi Conservatori italiani.

Il Maestro Sergio Scappini, figura di riferimento della fisarmonica a livello internazionale, è considerato uno dei più autorevoli interpreti italiani dello strumento. È stato titolare della prima cattedra di fisarmonica istituita in Italia presso il Conservatorio "Gioachino Rossini" di Pesaro. Ha inoltre collaborato con Roland Europe allo sviluppo della V-Accordion, la prima fisarmonica virtuale al mondo, della quale è stato anche testimonial. Nel corso della sua carriera ha conquistato numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali ed è risultato vincitore del concorso per fisarmonicista di palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano.

La rassegna “Fra Musiche e Luoghi” prosegue così il suo viaggio tra i luoghi più suggestivi della Valmarecchia, offrendo al pubblico occasioni d'incontro con una musica capace di emozionare, coinvolgere e valorizzare il patrimonio culturale del territorio.

Ingresso libero