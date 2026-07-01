"La grande boxe a Riccione" chiude in bellezza la stagione

Sold out per la riunione pugilistica Da Quei Matti al Parco Cicchetti: tre vittorie, due pareggi e due sconfitte per gli atleti di casa

Grande successo di pubblico venerdì sera per "La grande boxe a Riccione", riunione interregionale organizzata dalla Asd Boxe Riccione con il patrocinio del Comune. Nove gli incontri andati in scena, con la Boxe Riccione che chiude con un bilancio positivo: tre vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Pareggio d'orgoglio per l'Under 17 Edoardo Gennari, rimontato dopo un avvio in difficoltà. Sconfitta invece per Giada Piergiacomi, mentre tra gli Elite ottimo debutto per Erion Hoxha, vittorioso su Vekony. Ko sfiorato nel finale per Eva Fabbri, superata di misura.

Sugli scudi le riccionesi Dafne Martini e Michela Maria Svarca, entrambe vittoriose con prestazioni convincenti, quest'ultima mandando l'avversaria al conteggio. Gran finale con il pareggio tra Marco Andrea La Torre e Simone Ferrari, incontro premiato come migliore della serata per intensità e livello tecnico.

Svarca e il tecnico Cancellieri

"Abbiamo finito la stagione col botto - commenta il tecnico Ivan Cancellieri -. Grandi stimoli per settembre, quando si torna in palestra e sul ring".