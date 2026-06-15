La Guardia di Finanza al Superbike di Misano con mezzi storici e realtà virtuale

Esposti motocicli d’epoca e il Ve.I.CO.Lo multimediale per raccontare storia e attività del Corpo ai visitatori

Dal 12 al 14 giugno, in occasione del “FIM Superbike World Championship 2026. Pirelli Emilia Romagna Round” presso l’Autodromo di Misano “World Circuit Marco Simoncelli”, il Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza era presente con uno stand all’interno della “Fun Zone” dell’Autodromo.

Sono stati esposti cinque motocicli storici: la Morino Corsaro 158 “Testa Piatta” appartenente alla raccolta veicoli storici del Museo Storico e altre quattro moto - rese disponibili da soggetti che hanno instaurato da anni rapporti di collaborazione con l’Ente morale – che rappresentano esemplari originali o fedeli ricostruzioni di motocicli impiegati negli anni ’60 - ‘70 del secolo scorso nelle gare di “enduro” e “regolarità” cui ha preso parte il “Gruppo Sportivo Motociclistico Fiamme Gialle”.

Presente anche il Ve.I.CO.Lo (Veicolo Itinerante di Comunicazione Locale) del Corpo . Quest’ultimo è un veicolo mobile lungo 16 metri che racchiude tecnologia, design e storytelling, unendo il passato e la modernità della Guardia di Finanza in un format itinerante. All’interno, il layout è organizzato in quattro postazioni multimediali tutte equipaggiate con Oculus, che permettono di accedere alle diverse simulazioni VR (realtà virtuale).

Lo stand del Corpo ha attirato l’attenzione di visitatori di tutte le età. I militari hanno illustrato le attività istituzionali che impegnano quotidianamente la Guardia di Finanza e la storia dei mezzi forniti dal Museo Storico.