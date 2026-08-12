La guerra dei bastardi di Luca Micheli va in ristampa dopo il tutto esaurito

Il romanzo storico ambientato nel Montefeltro del Quattrocento ha esaurito la prima tiratura a poco più di un mese dall’uscita

A poco più di un mese dalla pubblicazione, La guerra dei bastardi – I Signori del Montefeltro, romanzo storico di Luca Micheli pubblicato dalla Società Editrice Il Ponte Vecchio, va già in ristampa.

La prima tiratura del volume, uscito il 25 giugno, è infatti andata esaurita, portando l’editore a predisporre una nuova stampa. Un risultato significativo per l’opera d’esordio di Micheli, ambientata nel Montefeltro del Quattrocento e costruita sullo sfondo della lunga rivalità tra Federico da Montefeltro e Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Alla buona risposta dei lettori si è accompagnata la partecipazione alle prime presentazioni: dopo l’esordio a Casteldelci del 26 luglio, il secondo incontro si è tenuto il 5 agosto a Molino di Bascio, in uno dei luoghi direttamente legati all’ambientazione del romanzo.

La guerra dei bastardi intreccia personaggi di fantasia e figure realmente esistite, attraversando castelli, borghi e territori del Montefeltro storico, dalla Valmarecchia fino a Urbino.

Dopo la pausa di agosto, il calendario delle presentazioni riprenderà a settembre con appuntamenti previsti a Novafeltria, Talamello, Pennabilli, Sassocorvaro e Carpegna, ai quali se ne aggiungeranno altri attualmente in fase di definizione.