La Judoka Riccionese brilla in Campania: medaglie al Trofeo Italia e al Gran Prix Napoli

Prestazioni di alto livello per gli atleti riccionesi

La Judoka Riccionese torna dalla Campania con un bilancio più che positivo, fatto di medaglie pesanti, prestazioni convincenti e una squadra che continua a crescere con solidità. Tra Trofeo Italia Campania Judo e Gran Prix Napoli, gli atleti riccionesi hanno saputo mettersi in luce in contesti di altissimo livello, confermando il valore del lavoro svolto in palestra.

Anna Vittoria Forlani: due giorni da protagonista assoluta

Nella categoria 70 kg, Anna Vittoria Forlani si conferma una delle atlete più complete del panorama nazionale. Al Trofeo Italia Campania conquista uno splendido argento, frutto di una gara intensa e di grande maturità. Un risultato che arriva a pochi giorni da un altro argento importante nella categoria U18, segno di una continuità che solo le atlete di alto livello sanno mantenere.

Il giorno successivo, al Gran Prix di Napoli, Anna Vittoria si supera ancora: sale sul gradino più alto del podio U21, chiudendo un weekend semplicemente straordinario. Due gare, due podi, due conferme pesanti che la proiettano stabilmente tra le migliori d’Italia.





Le prove di Luca Fornasiero e Alessandro Nassuato

Accanto alla protagonista femminile, anche i due giovani riccionesi impegnati in Campania hanno mostrato carattere e qualità.

Luca Fornasiero – 66 kg, disputa una gara solida, vincendo tre incontri su quattro e raggiungendo gli ottavi di finale. Nonostante l’assenza di ripescaggio, la sua prestazione conferma che il più giovane del gruppo sta crescendo rapidamente e può puntare a risultati importanti già nel prossimo futuro.

Per Alessandro Nassuato, all’esordio nei 73 kg, arriva una prova convincente: tre incontri vinti con autorità, una battuta d’arresto ai sedicesimi e un ripescaggio che lo porta a un passo dalla finale per il bronzo. Una gara che segna la fine di un periodo complicato e l’inizio di una nuova fase di fiducia e consapevolezza.

Il commento del Direttore Tecnico, Maestro Giuseppe Longo: “abbiamo chiuso con le gare nazionali con due splendide medaglie che confermano Anna Vittoria ai vertici nazionali sia U18 che U21. Per i maschi la gara era molto impegnativa, ma anche per loro abbiamo visto margini di miglioramento notevoli. Alessandro ha superato un periodo di crisi, mentre Luca, il più giovane del gruppo, conferma di poter ambire a ottimi risultati nel immediato futuro. Da oggi, dopo un breve periodo di riposo, si riparte con la preparazione estiva”.



