La Juve si arrende alla superiorità dei Blancos

Il Real Madrid vince 1-0 con un gol di Bellingham. Solo un pareggio per l’Atalanta contro lo Slavia Praga

La Juventus esce a testa alta dalla sfida del Bernabeu, ma deve arrendersi alla superiorità del Real Madrid. I padroni di casa si impongono per 1-0 grazie al gol di Jude Bellingham al 57’, arrivato dopo una splendida azione personale di Vinicius, autore di un doppio dribbling che ha aperto la difesa bianconera.

Tra i migliori in campo per la Juve spicca il portiere Michele Di Gregorio, autore di diversi interventi decisivi su Mbappé, Bellingham e Brahim Diaz, che hanno evitato un passivo più pesante.

In classifica di Champions League la Juventus resta ferma a due punti, mentre il Real Madrid consolida il primato del girone a punteggio pieno con nove.

A Bergamo, invece, l’Atalanta non è riuscita a superare lo Slavia Praga, chiudendo sullo 0-0 una partita ricca di occasioni. Gli uomini di Gasperini hanno sprecato molto con Scamacca, Krstovic e Lookman, mancando così l’opportunità di avvicinarsi al primo posto nel girone.