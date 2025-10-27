La Juventus esonera Tudor, Brambilla in panchina ad interim
Fatale il ko con la Lazio: sondati Palladino, Mancini e Spalletti per il dopo-Tudor
La Juventus ha deciso di esonerare Igor Tudor. È la prima panchina a saltare in questa stagione di Serie A: determinante per la scelta della società bianconera la sconfitta di ieri sera all’Olimpico contro la Lazio.
A guidare la squadra, almeno per il turno infrasettimanale contro l’Udinese, sarà Massimo Brambilla, attuale tecnico della Juventus Next Gen. Il club torinese, nel frattempo, sta valutando diverse opzioni per il futuro della panchina.
Tra i nomi sondati figurano Raffaele Palladino, ex giocatore juventino e attualmente considerato uno dei tecnici emergenti del calcio italiano, oltre a due profili di grande esperienza come Roberto Mancini e Luciano Spalletti, entrambi ex commissari tecnici della Nazionale.
Non sono escluse, inoltre, piste estere, mentre resta da capire la situazione contrattuale di Thiago Motta, ancora legato alla società.