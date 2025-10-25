La Lega contro le banche: “Rafforzeremo le tasse, è un dovere morale”

Abi replica: “Abbiamo pagato da soli la crisi”. Landini pronto allo sciopero contro la manovra

La Lega torna all’attacco delle banche e promette di aumentare il contributo fiscale a loro carico. “Hanno il dovere morale di restituire al Paese una parte dei guadagni”, sostengono fonti del Carroccio, annunciando l’intenzione di “rendere ancora più significativo il prelievo” previsto nella legge di bilancio.

A replicare è stato il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, che ha rivendicato come “gli istituti abbiano pagato da soli la crisi”, difendendo il ruolo del settore nel sostenere la ripresa economica.

Sul fronte sindacale, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, oggi in piazza per la manifestazione nazionale “Democrazia e Lavoro”, non esclude la possibilità di uno sciopero generale contro la manovra “se il governo non ascolterà le nostre richieste”.

Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha precisato che, pur essendoci margini di discussione in Parlamento, “i saldi di bilancio dovranno restare invariati”.

Infine, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è tornato a sottolineare la necessità di introdurre “alcuni correttivi”, citando in particolare l’articolo 18 e i trasporti locali per Roma e Milano.