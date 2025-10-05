La Lega propone garanzie finanziarie per i cortei a rischio

Dopo 126 agenti feriti, Molteni annuncia una legge per tutelare il diritto a manifestare ma con responsabilità

La Lega sta lavorando a una proposta di legge che mira a regolamentare le manifestazioni pubbliche considerate a rischio, introducendo l’obbligo di garanzie finanziarie da parte degli organizzatori. Lo ha annunciato il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, sottolineando che l’obiettivo è «garantire il diritto a manifestare, ma con responsabilità».

La proposta nasce in risposta agli scontri avvenuti negli ultimi giorni, durante i quali si sono registrati 126 agenti delle forze dell’ordine feriti. «È una vergogna inaccettabile. Dopo tre giorni di guerriglia urbana, nonostante il lavoro straordinario delle forze dell’ordine, è arrivato il momento di prendere provvedimenti», ha dichiarato Molteni.

A denunciare il numero degli agenti feriti è stato Domenico Pianese, segretario del sindacato di Polizia Coisp, che ha espresso forte preoccupazione per l’escalation di violenza durante le manifestazioni. Secondo la Lega, la nuova normativa sarà calibrata in base alla valutazione del rischio effettuata da questori e prefetti, e non intaccherà il diritto costituzionale alla protesta pacifica.