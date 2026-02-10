La leggenda Ducati raccontata tra Emilia e Romagna

Rotary, Round Table e Moto Club Pasolini insieme per ripercorrere un secolo di eccellenza italiana

“Tra Emilia e Romagna. Tra Borgo Panigale e Misano World Circuit”. La serata, tenutasi presso il Ristorante Quartopiano di Rimini in interclub tra il Rotary Club Rimini Riviera, il Rotary Club Riccione-Cattolica, la Round Table n. 12 Rimini, la Round Table n. 49 Riccione ed il Nuovo Moto Club Renzo Pasolini, ha visto come ospite e relatore, l’ing. Francesco Milicia, Global Sales and After Sales della Ducati Motor Holding.

L’ing. Milicia, presentato dal Socio Andrea Albani, Managing Director del circuito di Misano, ha ripercorso le più significative tappe dei successi che hanno fatto la storia di Ducati, dalla creazione del “Cucciolo” nel 1946 alla nascita del motore “desmodromico” nel 1957, fino ai primi successi nel campionato della Moto GP e Superbike.

Sono state inoltre illustrate le sfide future che impegnano Ducati: dalla situazione del mercato interno a quella dei paesi emergenti fino ai nuovi settori che l’azienda intende sviluppare. Il relatore ha infine sottolineato il fil rouge che lega tutti questi aspetti rappresentato dall’obiettivo di mettere sempre al primo posto la “Community Ducati”, il rapporto con il cliente e la fiducia che l’azienda riscuote costantemente sin dal lontano 1926, e che rappresenta il miglior volano per il futuro.