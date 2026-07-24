La lettera di un lettore: "900.000 euro per il ponte di Tiberio: una spesa enorme e inopportuna"

Un nostro lettore: "Perplessità anche sulla liceità di scempio mettendoti luci led emersa anche in altri restauri: non è un circo"

Riceviamo da un nostro lettore una lettera di critica al progetto di restauro del Ponte di Tiberio.

Scrivi per esprimere il mio disappunto e la mia vano ormai contrarietà alla enorme cifra spesa per il ponte di Tiberio: 900.000 euro (!). Una somma enorme che nessuna municipalità anche molto più grande della nostra potrebbe giammai permettersi. Queste opere essendo in capo al Ministero. Faccio l'esempio di Ponte.Milvio a Roma. Un ponte romano di gran lunga più famoso, importante, visitato di Ponte di Tiberio. Che collega l'Isola Tiberina e famoso nel mondo. Ebbene dopo un restauro nel 1504 (!) quello successivo fu per il Giubileo del 2000 con fondi a totale copertura del Ministero. Nel caso riminese sono a bilancio dell'assessorato ai lavori pubblici. Un abominio giuridico essendo chiuso al traffico! Tutti gli altri restauri alle centinaia di ponti romani europei sono poi nell'ordine di qualche decina di migliaia d'euro. 900.000 € è cifra spropositata di 10 volte e non dovrebbe comunque essere a carico del Comune: il Ministero decide dove spendere e quanto spendere nei beni culturali architettonici! Perplessità anche sulla liceità di scempio mettendoti luci led emersa anche in altri restauri: non è un circo!

Lettera firmata.