La Liscio Street Parade conquista Rimini

Orchestra Santa Balera, Roberta Cappelletti e i giovani talenti della Rimini Dj Academy hanno animato la Notte Rosa

E’ il ballo liscio che ha aperto la Notte Rosa con una anteprima danzante in piazza Cavour il giovedì ed è ancora il ballo liscio che la chiude con la tre giorni di folklore della Liscio Street Parade, la grande balera a cielo aperto che ha visto partire le sue note e i suoi balli ieri con un successo straordinario di pubblico e di allegria contagiosa.

E’ partito con il sold out ieri sera in piazzale Kennedy la Liscio Street Parade a Rimini che bissa e moltiplica il successo dell'anno scorso. Ieri una marea di gente già alle 18 con tutte le sedute di Piazzale Kennedy piene in attesa dell'esibizione dell'Orchestra dei Santa Balera, reduci dal successo del Festival di Sanremo, della grande sfilata delle Scuole di Ballo coordinate da Le Sirene Danzanti e dal concerto conclusivo di Moreno Il Biondo con un grande Mauro Ferrara. Durante la serata è arrivato sul palco della Liscio Street Parade il Sindaco di Rmini Jamil Sadegholvaad che ha ringraziato gli organizzatori e il pubblico presente così numeroso.

Il ricco programma della tre giorni con le Hits Summer del Liscio prosegue infatti lunedi 23 giugno a partire dalle ore 20 con la grande orchestra di Roberta Cappelletti che si esibira' insieme ai Giovani Artisti dell'Accademia del Folklore Romagnolo coordinati da Luca Medri insieme alle giovani coppie di ballerini che hanno partecipato al Festival di Sanremo, mentre dopo la rockstar del liscio Roberta Cappelletti tocchera' salire sul palco al Dj Max Monti insieme ai Giovani Dj della Rimini Dj Academy che presenteranno le loro proposte di disco revival anni 70, 80 e 90 e disco-liscio fino a mezzanotte. Grande chiusura martedì 24 giugno sempre dalle ore 20 con l'Orchestra di Luca Bergamini con la grande esibizione di CarabeinFolk dei Ballerini di Rimini con la chiusura dei dj Alehandro e Mirco.