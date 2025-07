La magia del leggere in gruppo: parte il ciclo Tondelliana a Rimini

Dopo 45 minuti di silenzio, dialogo libero con Lorenza Ghinelli e Silvia Bottani su temi cari alla poetica tondelliana

Ritrovarsi in un luogo per leggere, in quieto silenzio ma insieme a tante altre persone, il libro che si desidera e che si porterà con sé (insieme alla propria coperta o al proprio cuscino, per creare un po’ di comfort domestico anche fuori casa): ecco l’essenza di un book party. Un’occasione per scoprire come un atto privato come la lettura può connettere le solitudini: in una società frenetica in cui il tempo per gli hobby e le passioni viene costantemente eroso dalla fretta, unirsi e riappropriarsi di quel tempo è un atto di resistenza sociale.

Nasce con questo spirito Tondelliana il ciclo di silent book party promosso dalla Biblioteca Gambalunga nell’ambito di Rimini 80, il cartellone di appuntamenti allestito per ricordare i quarant’anni dall’uscita del romanzo di Pier Vittorio Tondelli, nel settantesimo anniversario dalla nascita. Un modo per omaggiare la sua relazione con la città, la sua capacità di raccontare la contemporaneità rinnovandone il linguaggio, facendosi cantore dei “miti ed emblemi” del presente, all’interno di un orizzonte poetico e intellettuale che lo ha reso una delle figure più amate della letteratura del secondo dopoguerra.

Il primo appuntamento è in programma domani sera, martedì 8 luglio, alle ore 21.15 in un posto segreto. Il punto di incontro sarà il Cortile della Biblioteca Gambalunga, per poi muoversi insieme verso lo spazio scelto per il ‘party’. Ognuno con il proprio libro, un cuscino e volendo una lucina da lettura, per stare comodi.

Al termine del tempo dedicato alla lettura (circa 45 minuti), le scrittrici Lorenza Ghinelli e Silvia Bottani modereranno la successiva ora di conversazione introducendo un tema, una suggestione cara alla poetica tondelliana. Non occorre in alcun modo avere già letto Tondelli, le ossessioni che lo hanno mosso come scrittore partono da emozioni e sentimenti universali che ciascuno potrà avere incontrato nei romanzi, nei fumetti, nei saggi o nei memoir che avrà letto durante il Silent Book.

L’obiettivo della serata è stare bene insieme creando connessioni e condivisioni. I discorsi accademici, accentratori, egoriferiti saranno banditi dalla serata. Saranno invece benvenuti l’ascolto reciproco e gli interventi che offriranno spunti, condivisioni e nuove idee per una cittadinanza attiva.