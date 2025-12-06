La magia del Natale in scena: arriva a Rimini il musical di Carlo Tedeschi
Il tour di tutta la penisola e la tappa a Rimini
Emoziona e coinvolge il musical della Natività che la Compagnia RDL di Carlo Tedeschi mette in scena dalla Svizzera alla Sicilia, interpretando la tradizione del Natale. Appuntamento con il mini musical “Un vagito nella notte” di Carlo Tedeschi a Locarno, Santa Margherita Ligure, Rimini, in Puglia e in Sicilia per tutta una serie di rappresentazioni dedicate ai momenti più salienti del periodo natalizio, dalla Natività all'arrivo dei Re Magi.
A Rimini, dall’8 dicembre, al Lago di Monte Colombo proiezione del mini musical “Un vagito nella notte” di Carlo Tedeschi interpretato dalla Compagnia RDL e dagli allievi della RDL Academy, con anche performance dal vivo, tutti i weekend ed i festivi con ingresso libero, a partire dalle ore 16:30 a ripetizione (ulteriori aggiornamenti in tempo reale su FB @lagodimontecolombo @teatroleoamici).