La magia della musica antica tra i borghi: concerto di chiusura della Masterclass Internazionale a Petrella Guidi

Le eccellenze della musica barocca a Sant’Agata Feltria

Il Comune di Sant’Agata Feltria è lieto di annunciare che sabato 5 luglio, nella suggestiva Chiesa di Sant’Apollinare al Castello presso l’antico borgo di Petrella Guidi, si terrà un concerto di particolare rilevanza, con musiche di Domenico Scarlatti, Arcangelo Corelli e Giovanni Battista Pergolesi.



L’evento rappresenterà il coronamento della Masterclass Internazionale che si svolgerà dal 2 al 7 luglio presso il Teatro “A. Mariani” di Sant’Agata Feltria. Il corso vedrà la partecipazione di docenti di altissimo livello: il celebre violinista Fabio Biondi, la soprano Lucia Cortese, il clavicembalista Riccardo Doni, il tiorbista Giangiacomo Pinardi e il violoncellista Mauro Valli, autentico “genius loci” della musica santagatese.



Tra i momenti più attesi si segnala la presenza di Mario Brunello, che terrà un workshop dedicato al violoncello piccolo e alle opere di J.S. Bach per violino solo e per violoncello solo.



Una delle peculiarità del corso è quella di essere aperto non solo ai solisti, ma anche ai gruppi da camera. La possibilità di un’effettiva interazione tra le diverse discipline offrirà agli studenti non un semplice pacchetto di lezioni, ma una vera e propria rete formativa volta a plasmare la figura dell’Esecutore Storicamente Informato, sempre più richiesta nell’ambito della musica antica.