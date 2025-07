La magia delle stelle alla Rocca di Verucchio: picnic, letture e osservazioni celesti

Appuntamento domenica 10 agosto

Domenica 10 agosto, a partire dalle ore 19.30, alla Rocca Malatestiana di Verucchio è in programma “Di storie e di stelle. Letture e osservazioni dello spazio”, una serata speciale per una notte magica, tra gusto, letture e osservazioni astronomiche. Un evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Astronomica del Rubicone, l’associazione culturale Rilego e Rileggo e l’Oste del Castello – Bike & Wellness Hotel.

Agosto è il mese delle stelle cadenti e la Rocca Malatestiana di Verucchio è uno dei luoghi ideali per ammirarle: punto panoramico per eccellenza, dove le stelle sembrano più vicine.

Il programma si apre alle ore 19.30 con la possibilità di gustare un picnic gourmet sullo spalto panoramico della Rocca, curato dall’Oste del Castello. Il cestino è disponibile in diverse opzioni: con carne, vegetariano e per celiaci.

Alle ore 20.45, le emozioni proseguono con le letture itineranti a cura di Carlo e Cecilia dell’associazione culturale Rilego e Rileggo. I brani scelti propongono al pubblico un viaggio tra avventure cosmiche e riflessioni sorprendenti.

A partire dalle ore 21.30, spazio alla meraviglia celeste con un approfondimento scientifico sulle stelle cadenti e un’osservazione guidata del cielo, a cura dell’Associazione Astronomica del Rubicone. L’evento, aperto a tutti, prevede l’uso di telescopi e spiegazioni accessibili. A impreziosire la serata, la proiezione delle opere dell’artista Daniele Castellano, che creeranno un’atmosfera suggestiva e poetica.

Per godersi al meglio picnic, letture ed osservazione delle stelle è importante portare con sé una coperta o un telo. Infine, per rendere la serata ancora più speciale, il pubblico è invitato ad indossare un accessorio o un abito bianco.

I biglietti sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione della Rocca Malatestiana: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/rocca-di-verucchio/?re-product-id=316769