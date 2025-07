La magia di Italia in Miniatura continua nelle ore serali: sette date di apertura fino alle ore 23

Face painting, musica d'archi dal vivo, videomapping, danzatori e performer animeranno le notti del parco tematico

Italia in Miniatura aggiunge tre date nel mese di luglio alle aperture serali di “Divertente di Giorno, Magica di Notte”, a cominciare proprio da mercoledì 16 luglio. In totale diventano sette le date in cui il parco tematico di Rimini si trasforma in un palcoscenico sotto le stelle, aperto fino alle 23:00, con 300 miniature illuminate, attrazioni attive fino alle 22:15 e spettacoli mozzafiato inclusi in un biglietto da 10 Euro, prezzo unico adulti e bambini, per entrare al parco dalle 18 in poi.

Il programma delle prime due serate, di mercoledì 16 e mercoledì 23 luglio: Si comincia con le trucca bimbi gratuite in Piazza Italia, dalle 18:00 due autentiche fuoriclasse del face painting trasformeranno ogni faccino in una sognante mascherina veneziana.

A proposito di atmosfere serenissime, già dalle 20:00 la Venezia in Miniatura, diventa un incanto: sia nel viaggio in gondola, fra armonie barocche, sia all’approdo in Piazza San Marco, con il suggestivo spettacolo di bolle di sapone giganti, accompagnate da musica d’archi dal vivo.

Alle 20:30 il parco miniature prenderà vita, animato da danzatori e performer di altissimo livello che metteranno in scena il folklore italiano fra le miniature, regalando a ciascun luogo un’anima e una storia.

Alle 21:30 in Piazza Italia partirà il videomapping che rivestirà la facciata della Cattedrale di Arazzi Luminosi. Alle 22:00 il Gran Finale coinvolgerà l’intero parco miniature in un trionfo di fontane danzanti, giochi di luce, vortici d’acqua, girandole luminose e la spettacolare nube iridescente di milioni di bolle di sapone ed effetti laser.

Le casse del Parco chiudono alle ore 19:45. Chi acquista il biglietto on line può accedere fino alle 20:30. Nei giorni dell’evento “Divertente di Giorno, Magica di Notte” gli orari di Italia in Miniatura saranno speciali: il parco apre alle 10 come di consueto, e chiude alle 23. Le attrazioni entrano in funzione alle 10:30 e terminano alle 22:15. Alcune attrazioni, per questione di sicurezza e per consentire lo svolgimento dello spettacolo, termineranno in anticipo. Gli orari, le informazioni e i programmi sono disponibili alla pagina dedicata.