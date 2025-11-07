La magia di La Bohème di Puccini al Cinema Tiberio

Sabato 8 novembre in diretta dal Metropolitan di New York la celebre produzione di Franco Zeffirelli diretta da Keri-Lynn Wilson

Al Cinema Tiberio sabato 8 novembre alle ore 19 (biglietti interi € 13, ridotti € 12, ridotti Tiberio Club € 11) in diretta via satellite dal Metropolitan di New York , è in programma La Bohème di Giacomo Puccini, con la direzione orchestrale di Keri-Lynn Wilson.

La storica e perfetta produzione di Franco Zeffirelli è ambientata nella Parigi del XIX secolo dove giovani amici e amanti conducono la vita da bohémien, con gioie e dolori.

Il soprano Juliana Grigoryan è la sarta Mimì, accanto al tenore Freddie De Tommaso nei panni dell’ardente poeta Rodolfo.