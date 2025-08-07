La magia di Rimini in una boccetta: il profumo di Lanzoni in edizione speciale per la Shopping Night

Cristian Lanzoni ha ideato una limited edition della sua Acqua di Rimini in collaborazione con l'artista Federica Garzia

Sono in tanti, residenti ma soprattutto turisti, quelli che ieri sera sono tornati a casa con una nota di Rimini in tasca (o in borsa), pronti a rispolverarla al primo temporale, alla prima folata di vento autunnale. Cristian Lanzoni, inventore del brand Acqua di Rimini, ha regalato ai clienti della Shopping Night una preziosa "limited edition" della sua linea di fragranze per ambienti, dipinte a mano, una per una, dall'artista Federica Garzia (Not Ordinary Tailor). Romantico. Nostalgico. Evocativo. Un pezzo unico in vendita solo al negozio City Tank, che ieri sera (mercoledì 6 agosto) ha ospitato questo nuovo, e per certi versi impensabile, drop riminese: Federica, celebre per la pittura sui tessuti, è uscita dalla propria zona comfort per autografare live tutte le ampolle Acqua di Rimini, tratteggiandovi a mano lo skyline dorato della città romana. Una serata che ha accarezzato tutti e cinque i sensi con lo stesso Lanzoni, conosciuto anche nel mondo della notte con lo pseudonimo di Cocco dj, che ha intrattenuto i clienti coi bassi della sua house commerciale. Accanto a lui, back to back, l'amico di una vita: il deejay e conduttore radiofonico Marco Corona che nel 2023, con la sua Just do it, era stato proprio la colonna sonora del lancio di Acqua di Rimini. Un evento che ha visto la partecipazione straordinaria di personaggi di spicco del panorama musicale come Andrea Callà e Master Freez (che ha girato dischi come ai vecchi tempi), oltre ad una simpatica incursione del comico Paolo Cevoli.



E la serata, che nella testa di Faneschi potrebbe trasformarsi anche in un appuntamento mensile, ha evocato proprio quelle sonorità anni Ottanta. Amarcord-Dj diventerà quindi un brand (oltre al nome di una nuova fragranza), un ricordo collettivo che mette insieme suoni e profumi di una Rimini passata, ma mai dimenticata.



Oltre all'essenza Il mio Mare, che nasce dal ricordo di una brezza marina – con note fresche di bergamotto, melangola e lavanda - Lanzoni ha presentato in queste settimane anche La mia Terra, Nero Vinile e Numero 7, tre nuove fragranze (le ultime due per il corpo) per rivivere tutte le anime di Rimini, da quella rurale a quella patinata della sua movida. "Tutto nasce da un ricordo: mia nonna, il profumo della brezza marina, le estati infinite passate insieme vicino al mare", ha spiegato l'imprenditore e deejay. "Ho racchiuso quei momenti nei miei profumi, per portarli con me.... e con te". Con un tocco di originalità in più: i disegni dell'artista Federica Garzia.



